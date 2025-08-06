Sivas Belediyesi'nden Dar Gelirli Ailelere Kırtasiye Desteği

Sivas Belediyesi, dar gelirli ailelerin eğitim yükünü hafifletmek amacıyla ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilere kırtasiye desteği verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başvurular yarın başlayacak ve bu yıl öğrencilere 1500 lira tutarında destek sağlanacak.

Nakit eğitim desteğinin detayları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Adem Uzun, şunları kaydetti:

"Sivas Belediyesi olarak temel eğitim ve ortaöğretimdeki öğrencilerimize yönelik kırtasiye desteği sürecimizi başlatmış bulunmaktayız. Başvurular 7 Ağustos'ta başlayacak ve 12 Ağustos'ta sona erecek. Başvurular, belediyemizin internet sitesindeki sosyal destek bölümünden yapılacak. Başvurular, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından titizlikle değerlendirildikten sonra destekler 8 Eylül'de öğrencilerin Gülkart hesaplarına yatırılacak. Bu sene öğrencilerimize 1500 lira nakit destek sağlayacağız. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Başvurular, https://sivas.bel.tr/basvuru-form/ linki üzerinden online olarak yapılacak.