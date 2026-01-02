Haberler

Sivas Belediyesi kedi evlerine mama bıraktı

Sivas Belediyesi kedi evlerine mama bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Belediyesi, kış aylarında sokak kedilerinin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla 19 kedi evine mama bırakarak destek olma çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Adem Uzun, hayvanseverlerle birlikte kedi evlerini ziyaret etti.

Sivas Belediyesi, kış aylarında hayvanların soğuktan daha az etkilenmesi amacıyla şehrin farklı bölgelerinde kurulan kedi evlerine mama bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Adem Uzun, hayvanseverlerle birlikte kedi evlerini ziyaret etti.

Uzun, sokak kedilerine mama vererek hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Kedi evlerinin sayısını 19'a çıkardıklarını bildiren Uzun, şunları kaydetti:

"Kış şartları Sivas'ta zor geçiyor, biz de Sivas Belediyesi olarak can dostlarımızın yanındayız. Arkadaşlarımız bir yandan yeni kedi evlerinin kurulumunu gerçekleştirirken diğer yandan da eskilerin bakım, onarımını yaparak mamalarını koyuyor. Sessiz dostlarımız için her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımıza ve hayvansever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şu an 50 santimin üzerinde kar var, eksi 19'lara varan soğuk hava hakim. Kedilerimiz bu kedi evlerinde gayet mutlu ve huzurlu, aynı zamanda sağlıklı bir şekilde besleniyor. Bizler de bunun gururunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama! Aralarında ünlü baklavacı da var

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

Bunun adı dost kazığı! Fener'in transferini engellemeye kalktı
Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak

Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Gurbetçileri üzecek haber! Artık Türkiye'ye geldiklerinde ödeyecekler