Sivas Belediyesi, Cengiz Topel'in ismini İHA ve model uçak pisti ile bölgedeki caddeye verdi

Kıbrıs'ta 1964 yılında şehit düşen ilk hava pilotu Cengiz Topel'in adı Sivas Belediyesi tarafından şehirde yapımı devam eden İHA ve model uçak pisti ile bölgedeki caddeye verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Adem Uzun yönetiminde gerçekleştirilen Sivas Belediye Meclisi'nin Haziran ayı 2. birleşiminin yapıldığı belirtildi.

Toplantıda alınan kararla Kılavuz Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesi sınırları içinde bulunan 50-94. Cadde'nin ismi değiştirilerek Cengiz Topel Caddesi ismi verildi. Aynı kararda bölgede yapımı devam eden model uçak ve insansız hava aracı pistine de yine Şehit Cengiz Topel'in adı verildi.

Başkan Uzun, "Başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun silah arkadaşları ile bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için bu topraklara can eken tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehit Cengiz Topel Caddemiz şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.