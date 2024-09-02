Sivas Akıncılar'da Gölpark Mesire Alanı Hizmete Açıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yapımı tamamlanan Gölpark mesire alanı tesisleri vatandaşların hizmete açıldı.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçe girişinde inşa ettikleri mesire alanına doğal taşlardan havuz yaptıklarını ve etrafına kameriye yerleştirdiklerini söyledi.

Mesire alanının hayırlı olmasını dileyen Sevinç, "Festival alanımız çok geniş bir bölge olduğu için vatandaşlarımızın bu alanda güzel vakit geçirmeleri amacıyla böyle bir hizmeti ilçemize kazandırdık." dedi.

Alanın tamamen belediye imkanlarıyla oluşturulduğunu aktaran Sevinç, "Amacımız, ilçe halkımıza güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak. Bunun ilkini göreve geldiğimiz andan itibaren başlamış olduğumuz çalışmalar kapsamında gerçekleştirdik. Festival alanımızda piknik alanlarımız var. Fakat burası sadece havuz başında dinlenmek isteyenler için böyle bir alanı halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu alanımızı 20 gün içerisinde tamamladık." diye konuştu.