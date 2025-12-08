Sivas'ta polis ve jandarmaya 62 yeni araç tahsis edildi

SİVAS'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 62 yeni araç, törenle teslim edildi.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın ve il protokolü katıldı. Törende konuşan Vali Yılmaz, araçların hayırlı olmasını diledi. Emniyet hizmetinin devletin en önemli ve asli görevi olduğunu söyleyen Vali Şimşek, "Güvenliğin olmadığı, asayiş bozulduğu bir yerde istikrardan, demokrasiden, insan haklarından ya da diğer hizmetlerin kalitesinden bahsetmek mümkün değildir. Emniyet olmadan eğitim olmaz, kalkınma olmaz, yatırım olmaz. O nedenle önce güvenlik önce asayiş diyoruz" dedi.

Şimşek, araçların İçişleri Bakanlığı ile İl Özel İdaresi'nin katkıları ve hayırseverlerin desteğiyle alındığını belirterek, 42'sinin emniyet teşkilatı, 20'sinin ise jandarma teşkilatının hizmetlerinde kullanılacağını ifade etti.

İl Müftüsü Hasan Limon'un duası sonrası araçlar görev yerlerine gitmek üzere konvoy halinde alandan ayrıldı.