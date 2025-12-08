Haberler

Sivas'ta polis ve jandarmaya 62 yeni araç tahsis edildi

Sivas'ta polis ve jandarmaya 62 yeni araç tahsis edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta düzenlenen törende İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 62 yeni araç, Vali Yılmaz Şimşek'in katılımıyla teslim edildi. Araçlar, güvenliğin sağlanması için emniyet ve jandarma teşkilatının hizmetine sunulacak.

SİVAS'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 62 yeni araç, törenle teslim edildi.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın ve il protokolü katıldı. Törende konuşan Vali Yılmaz, araçların hayırlı olmasını diledi. Emniyet hizmetinin devletin en önemli ve asli görevi olduğunu söyleyen Vali Şimşek, "Güvenliğin olmadığı, asayiş bozulduğu bir yerde istikrardan, demokrasiden, insan haklarından ya da diğer hizmetlerin kalitesinden bahsetmek mümkün değildir. Emniyet olmadan eğitim olmaz, kalkınma olmaz, yatırım olmaz. O nedenle önce güvenlik önce asayiş diyoruz" dedi.

Şimşek, araçların İçişleri Bakanlığı ile İl Özel İdaresi'nin katkıları ve hayırseverlerin desteğiyle alındığını belirterek, 42'sinin emniyet teşkilatı, 20'sinin ise jandarma teşkilatının hizmetlerinde kullanılacağını ifade etti.

İl Müftüsü Hasan Limon'un duası sonrası araçlar görev yerlerine gitmek üzere konvoy halinde alandan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı

Süper Lig devinin topçusu ve eski başkan tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Erdoğan'ın yanında Orban'dan dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmasa Avrupa yaşanmaz hale gelirdi

"Türkiye bunu yapmasa Avrupa yaşanmaz hale gelirdi"
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Guatemala'da 'Şeytan Ateşi' Festivali'nde Trump kuklaları yakıldı

Yaktıkları kukla, herkesin bildiği bir devlet başkanına ait
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
title