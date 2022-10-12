İki saat evini gözledikleri adamı tabancayla vurdular Güncel Haberler Diyarbakır'da evinden çıkıp aracına doğru giden İ.S., husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bacağından vurulan İ.S., ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırı anının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Diyarbakır Kayapınar'da, biri etrafı gözleyen kimliği belirsiz iki şüpheli, husumetli oldukları İ.S.'nin evinin bulunduğu site bahçesine saat 08.24'te gelerek beklemeye başladı. Saat 10.39'da evinden çıkıp, aracına doğru giden İ.S.'yi gören şüphelilerden biri, belinden çıkardığı tabancayı doğrultarak ateş etmeye çalıştı. TABANCA TUTUKLUK YAPTI, İKİNCİ DENEMEDE VURDU Tutukluk yapan tabancayı tekrar ateşleyen şüpheli, İ.S.'yi bacağından vurdu. Şüpheliler, saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı İ.S.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Polis, kaçan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Saat Güncel Haberler

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