İstanbul -Şişli Kurtuluş'ta yeni yıla bardak ve nar fırlatarak girdiler
Şişli Kurtuluş Mahallesi'nde, yeni yıl kutlamaları evlerinin balkonlarından nar ve bardak atarak, tencere tava çalarak coşkuyla gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, geleneksel ritüellerini yaşatmanın mutluluğunu dile getirdi.

ŞİŞLİ Kurtuluş'ta yeni yılı karşılayanlar, geleneklerini devam ettirdi. Evlerinin cam ve balkonlarından bardak ile nar atan vatandaşlar, tencere tava çalarak yeni yılı coşku ile karşıladı.

Şişli Kurtuluş Mahallesi'nde her yıl tekrarlanan yeni yıl kutlamaları bu sene de coşkuyla gerçekleşti. Vatandaşlar, evlerini süsledi ve saatler 00.00'ı gösterdiğinde geleneksel ritüellerini yerine getirerek yeni yılı karşıladı.

Evlerinin balkonlarına çıkan mahalle sakinleri, sokaklara nar ve bardak atarak yeni yılın bereket getirmesi temennisinde bulundu, ellerine aldıkları tencere tavalar ile ritim tuttu.

'İNSANLARIMIZA MUTLU, HUZURLU VE SAĞLIKLI BİR YIL DİLİYORUM'

Mahalle sakini Dilaver Can Bülüm, "Kurtuluş'un esnafıyız. Bu her sene gerçekleşiyor. Tabak, çanak, meşale, havai fişekler semtimizde olan şeyler bunlar. İnsanlarımıza mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum" diye konuştu.

Kurtuluş'ta yaşayan Mehmet Can, "Kurtuluş'un gelenekselleşmiş hali. Artık bir kültür haline geldi. 2026'dan tek dileğimiz sağlık, mutluluk ve huzur. Biz de burada katıldık, meşaleler yaktık. Burada tabaklar, her şey havada uçuştu" dedi

Kurtuluş'ta esnaf olan Esat Saadet Derin, "Kurtuluş'taki her seneki muhabbetimiz; tabak, çanak, her şey atılıyor. Biz de meşale yaktık, eğlendik. 2026'dan sadece sağlık ve huzur getirmesini istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" dedi.

