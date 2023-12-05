Şişli'deki Otelde Yangın: 2 Kişi Yaralandı

Şişli'de bulunan bir otelin mutfağında çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kişi ile otelden çıkmaya çalışırken düşerek yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Ozan URAL/ İSTANBUL, ŞİŞLİ'de bulunan bir otelin mutfağında çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kişi ile otelden çıkmaya çalışırken düşerek yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, saat 01: 30 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Yedikuyular Caddesi Kuzukulağı Sokak'ta bulunan otelin mutfağında çıktı. Kısa sürede tüm mutfağı ve oteli saran dumanlardan etkilenen otel müşterileri ve çalışanlar, hızla dışarıya çıktı. Yangın nedeniyle dışarıya çıkmaya çalışan bir kişi düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kısa sürede söndürüldü. Düşerek yaralanan otel müşterisi ile dumandan etkilenen bir kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.