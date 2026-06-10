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Şişli'de parkta yasa dışı pankart asıp açıklama yapan 7 zanlı yakalandı

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İstanbul Şişli'de bir parkın girişine yasa dışı pankart asıp açıklama yapan 7 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Pankart aynı gün kaldırılırken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şişli'de parkın girişine yasa dışı pankart asıp açıklama yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da Mahmut Şevketpaşa Mahallesi'ndeki bir parkın girişine pankart asıldığı ve önünde açıklama yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede bazı sosyal medya platformlarında da paylaşıldığı belirlenen pankart, aynı gün görevlilerce kaldırıldı.

Çalışmalar sonucu pankartı taşıdığı, astığı, önünde açıklama yaptığı ve eylemin organizasyonunda yer aldığı belirlenen 7 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
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