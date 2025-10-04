Haberler

Şişli'de Vinç Devrildi, Maddi Hasar Meydana Geldi

Şişli Mecidiyeköy'de bir rezidans inşaatında devrilen vinç, yanındaki öğrenci yurduna çarparak maddi hasara yol açtı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

ŞİŞLİ Mecidiyeköy'de rezidans inşaatında bulunan yaklaşık 50 metre yükseklikteki vinç devrildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda vinç yan taraftaki öğrenci yurduna çarptı. İçeride öğrencilerin bulunduğu yurtta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
