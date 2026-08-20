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Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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İstanbul Şişli'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 90 gram marihuana, 8 kök Hint keneviri, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş.B. tutuklanırken, N.C.B. serbest bırakıldı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – ŞİŞLİ'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 90 gram marihuana, 8 adet kök Hint keneviri, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 11 Ağustos günü Şişli Gülbahar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.Ş.B. (31) ile N.C.B. (28) gözaltına alındı.

RUHSATSIZ TABANCA VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada 1 kilo 90 gram marihuana, 8 adet kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 cep telefonu ile 120 dolar, 25 avro ve bin 600 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere, tabancaya, cep telefonlarına ve paraya el konuldu.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.C.B., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan serbest bırakıldı. Y.Ş.B. ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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