Haberler

Şişli'de Trafik Tartışması Kanlı Bitti

Şişli'de Trafik Tartışması Kanlı Bitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de bir minibüs sürücüsü ile motosikletli arasında trafikte yol verme üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motosikletlinin arkasındaki kişi, önce minibüs sürücüsünü, ardından da başka bir genci bıçakladı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞİŞLİ'de iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda motosikletlinin arkasındaki kişi, önce minibüs sürücüsü Abdülhamit Han A.'yı (18) kolundan, ardından da A.K.'yi (17) kalbinin altından bıçakladı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde minibüs sürücüsü Abdülhamit Han A. ile motosiklet sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrası, motosikletlinin arkasından inen kişi bıçak çekti. Şüpheli ardından sürücü Abdülhamid Han A.'yı kolundan, araçtan inen A.K.'yi ise, kalbinin altından bıçakladı. Olayın ardından A.K., can havliyle koşarak sokağa girdi. Şüpheli yaralanan A.K.'yi bir süre kovaladıktan sonra yanına gelen sürücünün motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TARTIŞTIĞI 2 KİŞİ BIÇAKLADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Abdülhamit Han A. ve A.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çevredeki görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 471.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor

Küçük Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.