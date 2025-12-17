Haberler

Şişli'de otomobilin motosiklete ve yayalara çarptığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Şişli'de kontrolden çıkan bir otomobilin önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerinde incelemeler sürmekte.

Şişli'de otomobilin önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Darülaceze Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 TT 2213 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı istikamete geçip önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

Kazada aralarında yayaların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak inceleme yaptı.

Kazaya karışan otomobil ve motosikletin yoldan kaldırılması ve olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Görgü tanığı Nermin Fedakar, durakta beklediklerini belirterek, "İlk önce gri bir arabaydı, inanılmaz, korkunç bir hızla çarptı. Sanırım motorluya kızdı. Motorlunun yan tarafını biçti, ondan sonra refüje çarpıp havaya uçtu. Korkunç bir patlama oldu. İnsanlar havadaydı yani. Çok sayıda yaralı vardı." diye konuştu.

Olayı gören Salih Taş ise "Bir tane motorluya çarptı zaten. Motorcu biraz daha solda olsa büyük ihtimalle motorcuyu da ezecekti. Ondan sonra buradan ters yönden geldi, taşları uçurdu. Burada kaç kişi vardı, 3 tane teyze vardı, bir tane genç kadın vardı. Bilmiyorum onun durumu çok kritikti. Bir kişi ağaçların arasına uçmuştu, onun da bilinci kapalıydı. Bir tane de orada kafası taşa vurulan vardı, onun da bilinci yerinde değildi. 7 Kişi vardı rahat." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
