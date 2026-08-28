Haberler

Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 2 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada motosiklet sürücüsünün bıçakla yaralanmasına ilişkin 2 kardeş gözaltına alındı.

Şişli'de yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada motosiklet sürücüsünün bıçakla yaralanmasına ilişkin 2 kardeş gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde, 34 M 1768 plakalı minibüsün sürücüsü S.T. ile 34 DMS 851 plakalı motosikletin sürücüsü S.E. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya dahil olan minibüs sürücüsünün kardeşi Y.K, bıçakla motosiklet sürücüsü S.E'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, minibüs sürücüsü S.T. ile kardeşi Y.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin olayda kullanılan bıçağı da polis ekiplerine teslim ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes şaşırdı

Bu ne hal Salah? Taraftar şokta
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

Yaptığından utanmadı, fotoğrafı çekilince utandı
Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı

Verdikleri ilan Türkiye gündemine oturdu! Başvuru yağıyor
Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu

Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı

UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı