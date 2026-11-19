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Doğan Can CESUR- Hasan YILDIRIM / İSTANBUL – ŞİŞLİ'de uzun yıllar simit satarak geçimini sağlayan Tayfun Öztürk'ten (64) haber alamayan komşularının ihbarıyla eve itfaiye ve sağlık ekipleri girdi. Öztürk ölü bulundu.

Olay, dün saat 08.15 sıralarında Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan ve Ergenekon Caddesi'nde uzun yıllardır simit tezgahında satış yaparak geçimini sağlayan Tayfun Öztürk'ün durumundan endişelenen komşuları ihbarda bulundu. EVE polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açarak girdiği evde Öztürk, yatağında hareketsiz halde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontollerde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

KOAH HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öztürk'ün daha önce hiç evlenmediği, tek odalı evde yalnız yaşadığı ve KOAH hastası olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Öztürk'ün cansız bedeni cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı