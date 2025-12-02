Haberler

Şişli'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Şişli'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Şişli'de bir kişi, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Eskişehir Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Akağalar Caddesi üzerinde gördüğü kişiye silahla atış açtı. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri saldırının düzenlendiği olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan saldırı hakkında bilgi alan polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
