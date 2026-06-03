Şişli'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Şişli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esentepe Harman Sokak'ta seyir halinde olan 06 YD 927 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü aracını durdurarak yol kenarına çekti.

Sürücü yangın tüpüyle müdahalede bulunurken, kısa sürede büyüyen alevler otomobilin ön tarafını tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.