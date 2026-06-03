Şişli'de otomobil alev aldı

ŞİŞLİ'de seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Bunun üzerine sürücü aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Otomobil ise kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı