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Şişli'de seyir halindeki motosiklette yangın çıktı ve araç kullanılamaz hale geldi

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Şişli'de seyir halindeki motosiklette yangın çıktı ve araç kullanılamaz hale geldi
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Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde saat 18.15 sıralarında seyir halindeki motosiklette yangın çıktı. Sürücünün durdurduğu motosiklette büyüyen alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Hiba HAKBİLİR / İSTANBUL, ŞİŞLİ'de seyir halindeki motosiklette yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde çıktı. Seyir halindeki motosikletten bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmesi nedeniyle sürücü motosikleti durdurdu. Bu sırada motosikletten alevler çıkmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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