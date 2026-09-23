Şişli'de seyir halindeki motosiklette yangın çıktı ve araç kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hiba HAKBİLİR / İSTANBUL, ŞİŞLİ'de seyir halindeki motosiklette yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde çıktı. Seyir halindeki motosikletten bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmesi nedeniyle sürücü motosikleti durdurdu. Bu sırada motosikletten alevler çıkmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı