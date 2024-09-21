Şişli'de Rezidans Binasında Yangın Çıktı
Şişli'de bulunan 10 katlı bir rezidans binasında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale etmeye devam ederken, yangının sebebi ve olası zararın boyutları hakkında henüz bir bilgi verilmedi.
Hasan YILDIRIM-Hiba KARGI/ Şişli'de rezidansların bulunduğu 10 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel