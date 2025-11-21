İki şehir, onlarca mağdur! Hepsi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Son günlerde gıda zehirlenmesi vakaları arttı. İstanbul ve Gümüşhane'den korkutan bir haber geldi.

LAHMACUNLAR, 25 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ

İstanbul Şişli'de bir restorandan lahmacun yiyen 25 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların tedavisinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

PİDE YİYEN 29 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Ünlüpınar beldesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'nun pansiyonunda ise öğle yemeğinde dışarıdan sipariş edilen pideleri yedikten sonra çok sayıda öğrenci karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı. Şikayetlerin artması üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 29 öğrenci Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gümüşhane Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, öğrencilerin bugün saat 16.14'te 112 ambulansları ve ayaktan başvurularla Kelkit Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildiği belirtildi. Valilik, öğrencilerin öğle yemeğinde pide ve ayran tükettikten sonra rahatsızlandıklarının ifade edildiğini bildirirken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Tedavi altına alınan 29 öğrenciden 23'ünün saat 19.00 itibarıyla taburcu edildiği, 6 öğrencinin ise müşahede altında tutulmaya devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin su ve gıda numuneleri alarak laboratuvar incelemelerine başladığı, Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da olayla ilgili adli soruşturma başlattığı ifade edildi.