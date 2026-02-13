Haberler

Şişli'de ramazan ayı öncesi fırın ve pastanelerde denetim yapıldı

Güncelleme:
Şişli Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle fırın ve pastanelerde gerçekleştirdiği denetimlerde, hijyen koşulları ve ekmek gramajlarını kontrol etti.

Şişli Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla ilçede vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi için denetimler sıklaştırıldı.

Bu kapsamda, Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince fırın ve pastanelere yönelik denetimler yapıldı.

Ekmeklerin gramaj ve fiyatlarını, hijyen koşulları ile iş yeri ruhsatlarını inceleyen ekipler, denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere idari yaptırım uyguladı.

Ekipler, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği kapsamında 15 liradan satışa sunulan ekmeklerin 200 gram olup olmadığını da kontrol etti.

Denetimlerde, fiyat tarifesi bulundurmayan bir işletmeye, Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
