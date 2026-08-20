Haberler

Şişli'de Şüpheli Ölüm: Evde Tabanca Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de, kötü kokudan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine bir eve giden polis ekiplerince bulunan erkek cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Şişli'de, kötü kokudan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine bir eve giden polis ekiplerince bulunan erkek cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kuştepe Mahallesi'nde bir apartman dairesinden kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, dairede bir kişiyi yerde hareketsiz buldu.

Sağlık ekipleri, kimliğinin Yusuf D. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde bulunan tabanca incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Cenaze, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük

Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken 'yastık altı' yorumu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı

Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı
Erdoğan’a yönelik İsrail tehditlerine Destici’den sert tepki: Türkiye tehditlerle geri adım atmaz

Erdoğan’a yönelik İsrail tehditlerine Destici’den sert tepki
Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler

Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu

Avrupa'nın göbeğinde polis, 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu

“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi