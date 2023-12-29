Şişli'de Polis Ekipleri Genel Emniyet ve Asayiş Denetimi Gerçekleştirdi

Şişli'de polis ekiplerince genel emniyet ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler, Toplum Destekli Polislik, Narkotik ve Trafik şube müdürlüklerine bağlı 100 personel, Feriköy'deki sokak ile caddelerde huzur ve güvenliği sağlamak için uygulama yaptı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

Uygulamada bir ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken, farklı suçlardan aranan 5 şüpheli ile 3 yoklama kaçağı yakalandı. Yabancı uyruklu bir kişinin de sınır dışı işlemleri başlatıldı.

893 kişi ile 246 araç ve 172 motosikletin incelendiği uygulamada sürücülere toplam 104 bin 770 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, ekipler Kadın Destek Uygulaması (KADES) kapsamında broşür dağıtarak, bölgedeki kadınları bilgilendirdi.