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Şişli'de pazarda manevra yapan minibüs bina boşluğuna düştü, sürücü yaralandı

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Şişli'de pazarda manevra yapan minibüs bina boşluğuna düştü, sürücü yaralandı
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Şişli'de pazarın bulunduğu sokakta manevra yapan minibüs, bina boşluğuna düştü. Hafif yaralanan sürücü çevredekilerin müdahalesiyle minibüsten çıkarılarak hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞİŞLİ'de pazarın bulunduğu sokakta sürücüsünün manevra yaptığı minibüs, bina boşluğuna düştü. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Aydın A. hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Kestanelik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuştan inen ve pazarcı Aydın A.'nın kullandığı 35 VH 3352 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün yaptığı manevranın ardından bina boşluğuna düştü. Kazada minibüs sürücüsü Aydın A. yaralandı. Aydın A. çevredekilerin müdahalesinin ardından minibüsten çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüs, ekiplerin çalışmasının ardından vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazaya tanık olan Süleyman Belli, "Pazar yeri kalabalıktı, pazardakilere çarpmamak için buraya girdi. Aracı kimseye vurmamak için ya freni patladı, ya da kaydı. Yaralıyı ambulansla hastaneye gönderdiler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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