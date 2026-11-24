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Şişli'de, park halindeki otomobilin hareket ederek pazara girmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Halil Rıfat Paşa Mahallesi Okatanlar Caddesi'nde, park halindeki 34 NJ 6552 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle aniden hareket ederek burada kurulan pazara girdi.

Pazarda bulunan Salise S. (75) otomobilin altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yol kenarında park halindeki otomobilin bir anda hareket ederek pazara girmesi ve Salise S'ye çarpması, vatandaşların yardıma koşması ve yaralının sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınması yer aldı.

Kaynak: AA