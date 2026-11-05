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Şişli'de park halindeki 4 motosiklet ve 2 otomobilin üzerine ağaç devrildi

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Şişli Teşvikiye'de park halindeki araçların üzerine devrilen ağaç 4 motosiklet ve 2 otomobile hasar verdi. Ağacın dalları sokaktan geçen bazı vatandaşların üzerine düşerken kimse yaralanmadı, ağaç testereyle kesilerek kaldırıldı.

Şişli'de devrilen ağacın altında kalan 4 motosiklet ile 2 otomobilde hasar oluştu.

Teşvikiye Mahallesi Büyükçiftlik Sokak'ta bir ağaç, henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki araçların üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Devrilen ağaç nedeniyle 4 motosiklet ile 2 otomobilde hasar meydana geldi.

Ağacın dalları, o sırada sokaktan geçen bazı vatandaşların da üzerine düşerken, olayda kimse yaralanmadı.

Ekiplerin çalışmasının ardından devrilen ağaç, elektrikli testereyle kesilerek kaldırıldı.

Hasar gören araçların da olay yerinden kaldırılmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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