Şişli'de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Şişli'de komşusunun motosikletini çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Y.Ü.Ö'nün Şişli'deki evinin önünden motosikletinin çalınmasına ilişkin yapılan çalışmada, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliği tespit edildi.

Sorgulamasında 2 suç kaydı bulunan şüpheli M.A. (26), gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelinin evin önünde park halindeki motosikleti çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin motosikletle uzaklaşmasının ardından tenha bir sokakta durarak kıyafet değiştirmesi yer aldı.

Şüphelinin, başka bir hırsızlık yapmak için kıyafetini değiştirdiği öğrenildi.

Motosiklet sahibine teslim edildi

Öte yandan şüphelinin motosikletini çaldığı aynı binada oturduğu komşusu Yiğit Özçelik de aracını teslim aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Özçelik, sabah motosikletini park ettiği yerde göremeyince çekiciyle kaldırıldığını düşünerek yediemin otoparklarını gezdiğini anlattı.

Aracının çalındığını anlaması üzerine polise başvurduğunu aktaran Özçelik, "Asayiş Şube Müdürlüğünden aradılar, sağ olsunlar 5 gün içerisinde motorumu bulup bana getirdiler. Motorlar zaten genel olarak çok zor bulunduğu için, hatta neredeyse çalındıktan sonra hiç bulunmadığı için bu şekilde bulunacağını tahmin etmemiştim. Bulunsa bile 4-5 ay sonra bulunacağını düşünmüştüm. Neyse ki 5 gün içerisinde şahısla beraber bulundu." dedi.