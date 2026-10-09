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Şişli'de kontrolden çıkan otomobil marketten çıkan kişiye çarparak yaraladı

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Şişli Esentepe Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırımdaki inşaat iskelesine, ardından marketten çıkan kişiye çarptı. Otomobil ile kapı arasında sıkışan kişi hastaneye kaldırıldı; sürücü de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Şişli'de kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Esentepe Mahallesi Salih Tozan Sokak'ta seyreden 34 ZG 0910 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki inşaat iskelesine, daha sonra bir marketin kapısından çıkan kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ile kapı arasına sıkışan kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı???????. Otomobil sürücüsü de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anına ilişkin görüntülerde, hızla gelen otomobilin kaldırıma çıkarak önce iskeleye, ardından marketten çıkan kişiye çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA
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