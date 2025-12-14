Haberler

Şişli'de kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkımı gerçekleştirildi

Güncelleme:
Şişli Belediyesi, izinsiz ve ruhsata aykırı yapılan kaçak yapıları yıkmak için denetim gerçekleştirdi. Bir AVM'deki izinsiz bölümler ve ilçedeki metruk yapılar yıkıldı.

ŞİŞLİ'de bir AVM'de faaliyet gösteren bazı işletmelerin izinsiz ve ruhsata aykırı şekilde yapılan kaçak yerleri, Şişli Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Ayrıca denetimlerde ilçe genelinde bazı metruk yapılar ile kaçak yapılan çatı yükseltmelerinin yıkımı da gerçekleştirildi.

Şişli Belediyesi, ruhsat eki onaylı projelere aykırı olarak inşa edilen yapılara yönelik denetim gerçekleştirdi. '3194 sayılı İmar Kanunu' kapsamında yapı tatil tutanakları düzenlenen ve kaçak olduğu tespit edilen yapılarla ilgili olarak Şişli Belediye Encümeni tarafından alınan yıkım kararlarının, uygulandığı bildirildi.

YIKIM İŞLEMLERİ PLANLI VE KOORDİNELİ YÜRÜTÜLÜYOR

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Geçen hafta yapılan denetimlerde belediye ekipleri, Şişli'de faaliyet gösteren bir AVM'nin içindeki bazı işletmelerin izinsiz şekilde inşa edilen kaçak bölümleri olduğunu belirledi. Söz konusu kaçak yapıların yıkımları, planlı ve kontrollü bir şekilde belediye ekiplerince gerçekleştirdi. Ayrıca denetimlerde ilçe genelinde bazı metruk yapılar ile kaçak yapılan çatı yükseltmeleri de ekiplerce yıkıldı.

"Yapı Kontrol, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri arasında düzenli koordinasyon ile yürütülen denetimlerle ilçe genelinde tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemleri planlı ve periyodik bir şekilde yürütülüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın

