Şişli'de iş makinesi doğalgaz borusunu deldi

ŞİŞLİ'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan alt yapı çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi.

ŞİŞLİ'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) tarafından yapılan alt yapı çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi. Delinmenin ardından, doğalgazın borudan basınçla çıkması çevrede paniğe neden oldu. Yetkililer, vanayı kapatarak gaz akışını keserken, tadilat yapılabilmesi için yaklaşık 45 dakika boyunca borudaki doğalgazın boşalması beklendi.

Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde saat 13.30'da İSKİ tarafından yürütülen 'Atık Su Bakım Onarım Çalışması' sırasında, asfalt kazıma için kullanılan iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi. Delinmenin ardından, doğalgazın borudan basınçla çıkması nedeniyle çevrede panik yaşandı. Boruyu delen operatör ise iş makinesiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı.

BORUDAKİ GAZIN BOŞALMASI İÇİN 45 DAKİKA BEKLENİLDİ

"PATLAMA OLDU KEPÇE KAÇTI GİTTİ"