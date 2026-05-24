Şişli'de 34 yaşındaki Defne evinde ölü bulundu

Şişli'de arkadaşlarının haber alamadığı Defne Boz (34) evinde ölü bulundu. Olay yerinde not bulunmazken, doktor ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Polis soruşturma başlattı.

ŞİŞLİ'de arkadaşlarının bir süredir haber alamadığı Defne Boz (34) evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen doktorun ilk değerlendirmesinde Boz'un ölümü şüpheli bulunurken, evde herhangi bir not bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Defne Boz'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları evine geldi. Kapının açılmaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla dairenin kapısını açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrollerde Boz, lavabo girişinde hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda ilk belirlemelere göre herhangi bir nota rastlanmadı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Boz'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Doktorun ilk değerlendirmesinde ölüm şüpheli olarak değerlendirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
