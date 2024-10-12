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Şişli'de Eşini Vuran Yılmaz U. Yakalandı

Şişli'de Eşini Vuran Yılmaz U. Yakalandı
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Şişli'de 42 yaşındaki Gülcan Usal'ı tabancayla vurarak öldüren Yılmaz U., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Cinayetin ardından kaçan şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ŞİŞLİ'de 42 yaşındaki Gülcan Usal'ı tabancayla vurarak öldüren eşi Yılmaz U. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu kullanmak, tehdit, hakaret, rüşvet gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, aralarında tartışma çıktığını amacının yaralamak olduğunu söyledi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şişli, Kuştepe Mahallesi'nde 11 Ekim Cuma günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Gülcan U.'yu yaralı olarak buldu. Hemen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Gülcan U. tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada cinayetin Gülcan U.'nun eşi Yılmaz U. tarafından işlendiğini belirledi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyonda Şişli'de bir evde saklandığı tespit edilen şüpheli Yılmaz U. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliyle birlikte olayda kullandığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelinin daha önceden 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'hakaret', 'kişilerin huzurunu bozma' ve 'rüşvet' gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, eşiyle aralarında uzun süredir tartışmalar yaşandığını, olay günü de kavga ettiklerini anlattığı öğrenildi. Bir an kendisini kaybettiğini anlatan şüpheli, tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını, ancak amacının onu yaralamak olduğunu söyledi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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