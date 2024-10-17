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Talihsiz kadın, temizlik yaparken feci şekilde can verdi

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İstanbul Şişli'de bir kadın temizlik yaptığı sırada açtığı bazanın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Sıkıştığı yerde hayatını kaybeden 43 yaşındaki Burcu E.'nin cenazesi bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Dün saat 15.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi'ndeki binanın 2. katında meydana gelen olayda satış müdürü olduğu öğrenilen Burcu E.(43) temizlik yapmak için bazayı açtı. İçindeki eşyaları çıkardığı sırada baza üzerine düştü.

Şişli'de Baza Kazası: Temizlik Yaparken Hayatını Kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Burcu E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Burcu E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Şişli'de Baza Kazası: Temizlik Yaparken Hayatını Kaybetti

Cenaze işlemlerin tamamlanmasının ardından aileye teslim edildi. Burcu E.'nin cenazesi Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi'nde yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

Talihsiz kadın, temizlik yaparken feci şekilde can verdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

Salih Kandıralı:

Baza devrilmez. Kapanır.

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