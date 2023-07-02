Şişli'de Akaryakıt İstasyonu Çalışanı Öldüresiye Dövüldü

Akaryakıt istasyonu çalışanı 19 yaşındaki Ali Kemal Şimşek, 3 kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Saldırı sonrası kendisini dövenlerden şikayetçi olmayan Şimşek o gece yaşananları anlattı.

Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda dün saat 03.00 sıralarında 3 kişi tarafından darbedilen Ali Kemal Şimşek "Tartışma şöyle başladı, ben işe biraz uykusuz gittim. Amcamla tartıştıktan sonra kendi kendime sayıklaya sayıklaya dışarı çıkıyordum. Agresif olan arkadaş bana küfürlü bir şekilde 'Ne diyorsun?' dedi. Bende 'Bana mı diyorsun?' diyerek ona birşey söylemediğimi söyledim. Amcamla içeride tartıştığımı ondan sonra buraya geldiğimi söyledim. Burada çalışıyorum diye anlatmaya çalıştım. Bir yanlış anlaşılma oldu, fevri olan arkadaş üzerime yürüdü. Kolumdan tuttu ve beni dışarıya çekti. Ondan sonra suratıma doğru bir yumruk salladı, ben kaçtım o yumruktan. Ben kaçmaya çalıştım, kovaladılar ve saha içerisinde bulunan bir fırçayla ben de sırtına vurdum. Sopa kırıldı zaten. Sonra bunların başka bir arkadaşı geldi ve 3 kişi oldular. 3. gelen kişi beni demirlerin arasına düşürdü, ben zaten oradan kalkamadım. Bekçilerin ayırmasına rağmen yerdeyken üzerime yürüyen arkadaş da bana defalarca yumruk ve tekmeyle vurdu. İstasyona her gün gelen, uğrayan bekçiler vardı. İki bekçi ve bir de amcam ayırmaya çalıştı bu arkadaşlar. Defalarca uyarmalarına rağmen durmadılar, arkadaşlar durmadılar, tekme attılar durmadan yumruk attılar.

"3 KİŞİYE KARŞILIK VEREMEDİM"

Daha önce kick boks dersleri aldığını ancak hiç kullanmadığını söyleyen Şimşek, "3 kişiye zaten karşılık veremedim. Beni yere yatırdılar, karşılık vermek istesem bile birine vursam diğerinin vuracağını düşündüm ben de yerde kaldım. Birşey yapmadım ona rağmen durmadılar. Sonrasında ekipler geldi ve duruma müdahale etti. Arkadaşı kelepçelemeye çalışırken polisin de silahını almaya çalıştı. Hep beraber hastaneye gittik. Ambulans çağırıldı ama polis arabasıyla gidebileceğimi durumumun o kadar kötü olmadığını söyledim. Hastaneye gittik tomografi çekildi kolum şişmişti zaten yüzümü korurken, bu bölgeye daha çok darbe aldım. Burada daha çok şişlik var. Kolumu dünden beri hareket ettiremiyordum daha yeni kendine gelmeye başladı. Kulağımda bir kanama vardı. Orada da röntgen çektirdik. Birşey çıkmadı "diye konuştu.

'KORKTUĞUM İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADIM'

Olay gecesi korktuğu için şikayetçi olamadığını söyleyen Şimşek, "O an orada çalıştığım için tekrar gelirler diye korktuğumdan şikayetçi olmadım. Ama şikayetçi olmayı düşünüyorum. Birinin kafası yerindeydi, alkollü gibi değildi ama normal bir insanın böyle yapacağını düşünmüyorum." dedi.