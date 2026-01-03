Haberler

Şişli Belediyesinden engelli ve yaşlılara sosyal destek hizmeti

Güncelleme:
Şişli Belediyesi, yaşlılar ve engelli vatandaşlar için çeşitli sosyal destek hizmetleri sunarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Engelli Koordinasyon Merkezi, atlı terapi, yüzme eğitimi gibi etkinliklerle bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi sağlıyor.

Şişli Belediyesi, ilçedeki yaşlıların ve engelli vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltmek için temizlikten kişisel bakıma, ulaşımdan sağlığa kadar birçok alanda sosyal destek hizmeti sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Engelli Koordinasyon Merkezinde özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin yanı sıra yaşlılara yönelik sunulan çok yönlü hizmetlerle sosyal hayata katılımın güçlenmesi için hizmetler sürüyor.

Merkezde bu kapsamda sosyo-ekonomik destekler, danışmanlık hizmetleri, erişilebilirlik çalışmaları, eğitim ve kişisel gelişim faaliyetleri ile kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri gerçekleştiriliyor.

Engelli çocuklara atlı terapi desteği veriliyor

Engelli Koordinasyon Merkezinde gerçekleşen spor, resim ve seramik atölyeleri sayesinde özel gereksinimli bireylerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri destekleniyor.

Ayrıca merkezde, çocuklara düzenli olarak sağlanan atlı terapi desteği de yoğun ilgi görüyor. Veliefendi Hipodromu'nda 15 günde bir düzenlenen terapilere, 15'erli özel gereksinimli öğrenci katılırken, çocukların atlı terapiyle fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması, aynı zamanda ailelerin de sosyalleşebilecekleri alanlar amaçlanıyor.

Merkezin yanı sıra Mecidiyeköy'deki Alzheimer Gündüz Bakım Evi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde de engellilere ve yaşlılara hizmet veriliyor.

Evde sağlık ve ambulans desteği

Sağlık Müdürlüğü ise ilçede ikamet eden yaşlı ve engelli vatandaşların talepleri doğrultusunda hasta nakil ambulanslarıyla ulaşım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca evde sağlık hizmeti kapsamında pansuman, yara bakımı, sonda değişimi gibi hizmetler verilirken, yaşlı ve engelli bireylerden doktor veya laboratuvar istek formuna göre kan alınarak tahlilleri yapılabiliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait Fulya Yüzme Havuzu'nda da özel gereksinimli bireylere uzman yüzme eğitmenleri eşliğinde hem yaz hem kış döneminde temel yüzme eğitimleri veriliyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
