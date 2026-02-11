Haberler

Resul Emrah Şahan'a 'Kent uzlaşısı' davasında tahliye edildi ama cezaevinden çıkamayacak
Güncelleme:
Şişli Belediye Başkanlığı görevinden tutuklanarak uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla tutuklu bulunduğu "Kent uzlaşısı" davasında tahliye edildi. Şahan, İBB dosyası kapsamında tutuklu olarak bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak.

Şişli Belediye Başkanlığı görevinden tutuklanarak uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla tutuklu bulunduğu "Kent uzlaşısı" davasında tahliye kararı verildi. Tutukluluk incelemesinde sulh ceza hakimliği, yurt dışına çıkış yasağı ile sanıkların tahliyesine hükmetti.

Şahan, İBB soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı için cezaevinden çıkamayacak. Ayrıca, "Kent Uzlaşısı" soruşturmasının üzerinden 11 ay geçmesine rağmen halen iddianame hazırlanmadı.

Ayrıntılar geliyor...

Abdullah Karlıdağ
