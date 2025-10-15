Sisi ve Burhan, Sudan'daki Çatışmaların Çözümü İçin Umutlu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Washington'da düzenlenmesi planlanan toplantıda, Sudan'daki çatışmaların sonlanmasına ilişkin somut sonuçlar çıkmasını beklediklerini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Burhan başkent Kahire'de bir araya geldi.

Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile Sudanlı mevkidaşı Ahmed Mufaddal'ın da yer aldığı görüşmede, Sudan'da sahadaki gelişmeler ile çatışmaları sona erdirip istikrarı sağlamak adına uluslararası ve bölgesel düzeyde sarfedilen çabalar ele alındı.

Sisi, ülkesinin Sudan'ın birlik ve beraberliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam desteğini yineleyerek, Sudan'ın güvenliğini tehdit eden, ulusal birliğine zarar veren ya da meşru Sudan hükümetine paralel yönetim yapıları oluşturulmasına ilişkin tüm girişimleri reddettiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, Sudan krizinin çözülmesi, çatışmaların durması ve istikrarın sağlanması için çatı yapı olarak dörtlü mekanizmanın ( Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD) önemine değinildi.

Sisi ile Burhan, ekim ayında Washington'da düzenlenmesi planlanan dörtlü mekanizma toplantısından Sudan'daki çatışmaların sona ermesi ve krizi çözmeye ilişkin somut sonuçlar çıkmasını umduklarını ifade etti.

Ayrıca görüşmede, Nil Nehri dosyasındaki son gelişmeler de ele alındı; taraflar, bu konudaki uluslararası hukuka aykırı şekilde Mavi Nil üzerinde atacağı tek taraflı adımları kesin bir dille reddettiklerini yineledi.

Burhan ise Mısır ve Sudan'ın tutumlarının ortak olduğunu; Hedasi Barajı meselesinde çıkarlarının tamamen örtüştüğünü vurguladı.

Bu kapsamda Sisi ile Burhan, ortak su haklarının korunması için ülkeleri arasındaki istişare ve koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın, bugün geldiği Kahire'ye ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken, HDK ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor. Ordu ve müttefik güçler, şehri savunmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri (OHCHR) Volker Türk, yaptığı açıklamada, Faşir'de sivillerin öldürülmeye ve yaralanmaya devam etmesini en güçlü şekilde kınadığını belirtmişti.

OHCHR'den edinilen bilgilere göre yalnızca 5-8 Ekim tarihleri arasında HDK tarafından en az 53 sivil öldürüldü ve 60'tan fazlası yaralandı.