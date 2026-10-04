Sisi ve Burhan, El-Alameyn'de Sudan'daki savaşı ve çözüm adımlarını görüştü

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan'daki savaşın seyri ve çatışmaların sona erdirilmesi için atılabilecek adımları ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi-Burhan görüşmesi, Mısır'ın kuzeyindeki El-Alameyn kentinde düzenlenen Afrika Birliği 8. Yıl Ortası Koordinasyon Toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.

Görüşmede Sudan'daki son gelişmeler ve savaşın sona erdirilmesi için yürütülmesi gereken çabalar ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Sisi, Mısır'ın Sudan halkının yanında yer aldığını belirterek, ülkenin birliği, egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal kurumlarının meşruiyetinin korunmasına yönelik kararlı tutumunu sürdüreceğini ifade etti.

Sudan'daki krizin çözümü için Mısır'ın bölgesel ve uluslararası düzeydeki girişimlerini sürdüreceğini vurgulayan Sisi, bu çabaların amacının Sudan'ın yeniden güvenlik ve istikrara kavuşması ile yeniden imar ve kalkınma sürecinin başlatılması olduğunu kaydetti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ise Sudan'a yönelik siyasi ve insani desteği ile savaş nedeniyle Mısır'a sığınmak zorunda kalan Sudanlılara ev sahipliği yapması dolayısıyla Mısır'a teşekkür etti.

Görüşmede Burhan, "Sudan'ın meşru devlet kurumları ile isyancı milisler veya paralel yapılar arasında denklik kurulmaması" gerektiğinin altını çizdi.

Burhan, Sisi'nin davetlisi olarak Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Alameyn kentinde düzenlenen Afrika Birliği 8. Yıl Ortası Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'a gelmişti.

Kaynak: AA