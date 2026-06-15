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Mısır ve BAE liderlerinden "Arap ülkelerinin güvenliği için ortak tutum" vurgusu

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Kahire'de bir araya gelerek Arap ülkelerinin güvenliği ve çıkarlarının korunması için koordinasyon içinde olmayı sürdüreceklerini belirtti. Sisi, BAE'nin güvenliğinin Mısır ulusal güvenliğinin parçası olduğunu vurgularken, iki lider ABD-İran mutabakatından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Arap ülkelerinin güvenliği ve çıkarlarının korunmasına ilişkin alınacak pozisyonların belirlenmesi için koordinasyon içinde olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Bin Zayid başkent Kahire'de bir araya geldi.

Sisi görüşmede, ülkesinin; BAE'nin egemenliği ve istikrarı ile toprak bütünlüğü için yönetimin atacağı adımları, halkın güvenliğini ve geleceğini koruma ve destekleme konusunda değişmez bir tutum sergilediğini vurguladı.

Körfez ülkeleri ve BAE'nin güvenliğinin, Mısır ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Sisi, Mısır'ın "Körfez'e ve tüm Arap ülkelerine destek olma" konusundaki kararlılığını teyit etti.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ise bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler hakkında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile istişarelerde bulunmaya önem verdiğini kaydetti.

Görüşmede iki lider, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakattan duydukları memnuniyeti de ifade etti.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
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