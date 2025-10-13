Haberler

Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi

Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi
Güncelleme:
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından, dünya liderleri bugün Mısır'da yapılacak zirvede buluşacak. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Erdoğan'ın da katılacağı zirveye Netanyahu'yu da davet etti. Mısır'ın açıklamasına göre; Netanyahu zirveye katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik zirve için Mısır'a gitti. Gazze'nin yeniden inşası ve ateşkesin aşamalarının ele alınacağı zirveye saatler kala Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den sürpriz bir davet geldi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Sisi tarafından Mısır'daki zirveye davet edildiği belirtildi. Mısır'dan yapılan açıklamada "Netanyahu zirveye katılacak" denildi. İsrail basını ise gelişmeyi, "Netanyahu Mısır'daki zirveye katılabilir" sözleriyle duyurdu.

ZİRVEDE YER ALACAK LİDERLER

Zirve öğleden sonra kentteki konferans merkezinde "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" ismiyle düzenlenecek. Mısır resmi haber ajansı MENA, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde katılacak isimleri şöyle açıkladı:

"Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides."

Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor.

20'DEN FAZLA LİDER MASADA OLACAK

Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

reis vaktin olursa Hatay falan hala enkaz altında oraya da belki yardım edersin:) müslümansiniz ya :)

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu:

reisin yaptığının yüzde birini yapan var mı, nankörlüğü bırak

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBanu Çelik:

umarım gider . Netanyahu gerçekten barış yanlısı olmasa bu savaş bitmezdi.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Acayip barışçıl bir daha insan Gazze de yerle bir olmamış bir metre kare yok, şu an .

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıFırat Çiçek:

kankasını yanlız bırakmaz

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumları7mcpcrmm4d:

bir tane ülke kalmış oda iran .onur haysiyet te yok bu Müslüman ülkelerinde .yazık yazık

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Karakter yoksunu Sisi.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
