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Sisi ile Bin Selman'dan bölgesel gelişmelerde "koordinasyon ve dayanışma" vurgusu

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, mevcut bölgesel koşulların iki ülke arasında daha fazla dayanışma ve koordinasyon gerektirdiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, mevcut bölgesel koşulların iki ülke arasında daha fazla dayanışma ve koordinasyon gerektirdiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi ile Bin Selman başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede Sisi, Mısır'ın Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını korumasına verdiği desteği yineleyerek, Yemen krizine kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulunmasını desteklediklerini ve deniz ulaşımını tehdit eden her türlü girişimi reddettiklerini aktardı.

Sisi, Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını korumak amacıyla attığı adımlara destek verdiğini belirterek, Yemen krizine kapsamlı ve sürdürülebilir siyasi çözüm bulunmasından yana olduklarını ifade etti.

Taraflar, Mısır ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin Arap dünyası için örnek teşkil ettiği ve Suudi Arabistan ile Körfez ülkelerinin güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğinin bir parçası olduğu konusunda mutabık kaldı.

Mevcut koşulların iki ülke arasında daha fazla dayanışma ve koordinasyon gerektirdiği konusunda hemfikir olan taraflar, Mısır ile Suudi Arabistan'ın ortak çıkar ve hedeflere sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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