Sisak'ta Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi açıldı (2) Güncel Haberler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın platforma çıkışı Tekbir getirilmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in konuşması Açılış kurdelesinin kesimi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın platforma çıkışı Tekbir getirilmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in konuşması Açılış kurdelesinin kesimi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in el sıkışması Erdoğan, Milanovic ve beraberindekilerin, Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'ne girişi Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi tabelası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merkezden çıkışı ZAGREB - Sisak'ta Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi açıldı. (2) Güncel Kaynak: AA / Zlatan Kapic Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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