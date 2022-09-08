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Sisak'ta Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi açıldı (2)

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın platforma çıkışı Tekbir getirilmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in konuşması Açılış kurdelesinin kesimi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın platforma çıkışı

Tekbir getirilmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in konuşması

Açılış kurdelesinin kesimi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in el sıkışması

Erdoğan, Milanovic ve beraberindekilerin, Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'ne girişi

Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi tabelası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merkezden çıkışı

ZAGREB - Sisak'ta Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi açıldı. (2)

Kaynak: AA / Zlatan Kapic - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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