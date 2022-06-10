Sis altında kalan kentten eşsiz görüntüler - Haberler

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Sis altında kalan kentten eşsiz görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sis altında kalan kentten eşsiz görüntüler Kars sis bulutları arasında kayboldu.

Sis altında kalan kentten eşsiz görüntüler

KARS - Kars sis bulutları arasında kayboldu.

Kars'ta sabah erken saatlerde oluşan sis bulutları kartpostal görüntüler ortaya çıkarırken, sis bulutları arasında başta Kars Kalesi olmak üzere 12 Havariler Kilisesi, Evliye Cami ve Harakani Külliyesi adeta görünmez oldu.

Sabah erken saatlerde spor yapmak için dışarı çıkan vatandaşlar sis sürprizi ile karşılaştı. Kars'ın sis bulutları altında kaldığını ifade eden vatandaşlar, "Kars'a sisle birlikte uyandık. Spor için katlığımda manzaranın güzelliğini gördüm. Sisten göz gözü görmüyor. Kaleiçi bölgesindeyim, çok güzel bir manzara var" dedi.

Kentin üzerinden süzülen ve Kars'ı adeta örten sis kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Tarihi Kars Kalesi arkasında bulunan Dereiçi Kanyonu ise görenleri büyüledi. Sabah erken saatlerde yaklaşık 1 saat etkili sis bulutları daha sonra dağıldı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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