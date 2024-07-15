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Sirte'deki toplu mezardan 24 ceset çıkarıldı

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Libya'nın batısındaki Sirte kentinde bulunan toplu mezardan 24 ceset çıkarıldığı bildirildi. Cesetlerin kimlikleri belirlenemedi.

Libya'nın batısındaki Sirte kentinde bulunan toplu mezardan 24 ceset çıkarıldığı bildirildi.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan açıklamada, arama ekiplerinin Sirte kentinin Kambo Mahallesi'nde bir toplu mezar tespit ettiği belirtildi.

Mezardan çıkarılan 24 cesedin kimliğinin belirlenemediği kaydedilen açıklamada, cesetlerden DNA örneği alındığı aktarıldı.

Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından cesetlerin, Sirte kentindeki Ebu Veyle mezarlığına defnedildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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