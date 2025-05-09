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Sırrı Süreyya Önder İçin Adıyaman'da Taziye Kabulü

Sırrı Süreyya Önder İçin Adıyaman'da Taziye Kabulü
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından Adıyaman'da taziye kabulü gerçekleştirildi. Taziye evinde partililer ve yakınları bir araya gelerek dualar etti.

Sırrı Süreyya Önder için Adıyaman'da taziye kabul ediliyor

ADIYAMAN - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, için memleketi Adıyaman'da taziyeler kabul edildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Adıyamanlı TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Adıyaman Merinos Taziye Evi'nde taziye kabulü gerçekleştirildi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, milletvekilleri, DEM Parti il başkanları, partililer ve çok sayıda kişinin yer aldığı taziye evinde Sırrı Süreyya Önder için dualar okundu.

Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'a sarılırken gözyaşlarına hakim olamadı. Buldan ve Önder, bir süre birbirine sarılıp gözyaşı dökerek acılarını paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Güncel
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