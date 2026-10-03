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Sırp Ortodoks Kilisesi, Filistin'de Hristiyanlara yönelik baskıya karşı uyardı.

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Sırp Ortodoks Kilisesi, Filistin'de 2 bin yılı aşkın geçmişi olan Hristiyanların marjinalleştirilmesinin dini dengeyi bozup bölgeyi krize sürükleyeceği konusunda uyardı. Kilise, İsrail'in Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de Hristiyanlara yönelik baskı ve saldırılarına tepki gösterdi.

Sırp Ortodoks Kilisesi, Filistin topraklarında 2 bin yılı aşkın geçmişi olan Hristiyanların marjinalleştirilmesinin sosyal ve dini dengeyi bozacağı ve bölgeyi daha fazla krize sürükleyeceği konusunda uyarıda bulundu.

İsrail'in Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de Hristiyanlara yönelik baskı ve saldırılarına Sırp Ortodoks Kilisesinden tepki geldi.

Sırp Ortodoks Kilisesi Piskoposlar Kutsal Sinodu Başkanı Patrik Porphyrios, Filistin'deki Kilise İşlerini Takip Yüksek Başkanlık Komitesi Başkanı Remzi Huri'ye konuyla ilgili bir mektup gönderdi.

Mektupta, Hristiyanlara ve kutsal toprakların diğer sakinlerine uygulanan ayrımcı politikalar, baskı ve zulümden derin endişe ve üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Sivillerin, etnik ve dini aidiyetlerine bakılmaksızın hedef alınması ve haklarının ihlal edilmesinin insan onurunun ve uluslararası sözleşmelerin çiğnenmesi anlamına geldiği kaydedildi.

Filistin topraklarında en az 2 bin yıllık köklü geçmişi olan ve bölge tarihinin ve yaşayan mirasının ayrılmaz bir parçasıin olan Hristiyan varlığının korunması gerektiğine işaret edildi.

Mektupta, herhangi bir dini veya etnik bileşeni marjinalleştirme girişiminin kutsal topraklardaki sosyal ve dini dengeyi bozacağı ve bölgeyi daha fazla krize sürükleyeceği uyarısı yapıldı.

Filistin'deki Kilise İşlerini Takip Yüksek Başkanlık Komitesi, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli Hristiyanlara yönelik saldırılarının tarihi varlıklarını tehdit ettiği uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in bugün Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde bir daireyi bombalaması sonucu ikisi Hristiyan kadın, 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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