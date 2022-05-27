Şırnaklı öğrenciler okullarının eksiklerini gidermek için kermes düzenledi - Haberler

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Şırnaklı öğrenciler okullarının eksiklerini gidermek için kermes düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Hazım Gökçe - Güncel
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Şırnaklı öğrenciler okullarının eksiklerini gidermek için kermes düzenlediŞIRNAK Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenciler, okullarının eksiklerini gidermek için kaymakamlık önünde stant açıp getirdikleri yöresel yemekleri sunarak etkinlik düzenledi.

Şırnaklı öğrenciler okullarının eksiklerini gidermek için kermes düzenledi

ŞIRNAK Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenciler, okullarının eksiklerini gidermek için kaymakamlık önünde stant açıp getirdikleri yöresel yemekleri sunarak etkinlik düzenledi.

Beytüşşebap ilçesinde Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenler, okul aile birliğine katkı sunmak amacıyla evlerinde hazırladıkları yöresel yemek ve tatlıları kaymakamlık binası önünde sergiledi. Açılan çadırda etkinliğe davet edilen Kaymakam Hasan Uğuz ve kurum amirleri, kurdele kesip minik öğrencilerin stantlarını gezdi. Burada yapılan yöresel yemek ve tatlıları ikram eden öğrenciler, gün boyu satış yaparak okulun eksikliklerini gidermek için çalıştı. Oyunlar oynayan öğrenciler, aynı zamanda gösteriler düzenledi.

Öğrencilerden Nurevşan Nişancı, hazırladıkları yemekleri başka ilçe ve illerde sergilemek istediklerini ifade etti. Nişancı, "Her yıl düzenlediğimiz etkinliği bu yılda düzenledik. Kaymakam bey ve vatandaşlar geldi. Etkinliği okulumuz için yaptık. Çok eğlenceli geçiyor. Yöresel yemeklerimizi tanıtıyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe - Güncel

Beytüşşebap, Cumhuriyet, Şırnak, Güncel, Haberler

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