Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor

AA - Ekrem Payan - Güncel
 - Güncelleme:
Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor

Şırnak ve Siirt'te dünden bu yana Suriye kaynaklı toz taşınımı etkisi devam ediyor.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak ve Siirt'te dünden bu yana Suriye kaynaklı toz taşınımı etkisi devam ediyor.

Şırnak'ta dünden bu yana görülen Suriye kaynaklı toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin düştüğü kentte, sis bulutunu andıran görüntüler ortaya çıktı.

Kentin silüetini oluşturan Cudi ve Gabar Dağları toz taşımını neredeyse görülmez hale geldi.

Kentte araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı, araç yıkama istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Siirt'te de dün akşam itibarıyla etkisini sürdüren toz taşınımı dolayısıyla kenti toz bulutları sardı.

Evlerin pencere ve balkonlarının yanı sıra araçların üzeri tozla kaplandı.

Oto yıkama servislerinde yoğunluk oluştuğu görüldü.

Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor

Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor

Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor

Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor

AA / Ekrem Payan - Güncel

Tragger, Şırnak, Suriye, Siirt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title