Şırnak Valisi Birol Ekici, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Şırnak Valisi Birol Ekici, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
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Şırnak Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla asker, polis ve hastanede yatan hastaların bayramını kutladı.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla asker, polis ve hastanede yatan hastaların bayramını kutladı.

Vali Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek, "Şehitlik Anıtı"na karanfil bırakarak, dua etti.

Daha sonra Ekici, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Uludere kara yolundaki güvenlik noktasını ziyaret ederek, jandarma, polis ve araçlarıyla seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı, yolculara şeker ve kolonya ikram etti.

112 Acil Sağlık Merkezi ve AFAD'a ziyarette bulunarak, personelin bayramını kutlayan Ekici, Şırnak Devlet Hastanesinde yatan hastaları da ziyaret etti, hastaların bayramını kutlayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Vali Ekici'ye ziyaretlerinde, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Erdem ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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